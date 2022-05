Réunion Lekjaa-Halilhodzic: ce qui a été décidé pour Ziyech et Mazraoui

Le sélectionneur national Vahid Halilhodzic a tenu ce lundi matin une réunion avec Fouzi Lekjaa, président de Fédération royale marocaine de football (FRMF), ainsi qu’avec quelques membres de la FRMF. Voici ce qu’il en ressort.

Après quelques semaines de vacances, le sélectionneur national Vahid Halilhodzic a retrouvé ce lundi matin le complexe Sportif de Maâmora ou l’attendait le président de la Fédération, Faouzi Lekjaa. Une réunion a donc été tenue à 9h entre les deux responsables et d’autres membres de la FRMF.

Selon des sources fiables de Le Site info, le technicien bosniaque aurait déclaré ne pas être contre le retour de Hakim Ziyech et Noussair Mazraoui en sélection à condition que ces derniers « respectent le groupe dans lequel ils figurent et le maillot qu’ils portent ». Une autre réunion devrait avoir lieu prochainement et apporter plus d’éclaircissements.

Ce scénario nous rappelle étrangement la situation qu’a vécu le sélectionneur Vahid Halilhodzic lorsqu’il était à la tête de l’équipe nationale algérienne. Vahid avait expulsé plusieurs grands noms du football algérien avant que le président de la fédération algérienne Mohamed Raouraoua n’intervienne.

Vahid Halilhodzic va-t-il donc être maintenu à son poste malgré les nombreuses critiques auxquelles il fait face? Nul ne le sait à ce jour, mais le bosniaque semble en tout cas bien parti pour rester. Affaire à suivre.

M.L.