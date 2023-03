Retour sur la victoire du Wydad face à l’OCK (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Wydad de Casablanca a gagné 3 points, en battant l’Olympique de Khouribga trois buts à deux pour le compte de la 18e journée de la Botola Pro D1, mardi, au complexe sportif Mohammed V de Casablanca.

Le Wydad a géré jusqu’à la fin de la rencontre son avance obtenue en première mi-temps (2-1), et a clos le match sur le score de 3-2.

Lors de la première moitié de saison, les Rouges s’étaient imposés contre Khouribga à l’occasion de la 3e journée (1-2). Durant la dernière saison, les Rouge et Blanc l’avaient emporté face aux Khouribguis pour le compte de la 24e journée (1-0), et avaient dominé l’OCK à l’occasion de la 9e journée (0-3).

La première réalisation a été inscrite à la 8e minute grâce à une action d’Amimi en faveur de Khouribga. Casablanca est revenu à la marque à la 15e minute avec un but de Bouly Junior Sambou. Grâce à une réalisation de Sambou à la 38e minute et un but de Saifeddine Bouhra à la 66e minute, les Casablancais ont pris les rênes du match. La formation khouribguie a réduit l’écart à la 76e minute avec une réalisation de Zouhair El Hachimi.

Dans les rangs de l’OCK, Youssef Chaina a écopé d’un carton rouge à la 90e+5 minute.

À la suite de cette rencontre, le WAC se hisse à la première place avec 38 points, tandis que l’Olympique de Khouribga, 11 points, demeure à l’avant-dernière place.

Khouribga évoluera à domicile contre la Jeunesse sportive Salmi dimanche pour la prochaine journée de Botola Pro D1. Le Wydad de Casablanca jouera à domicile face à l’Ittihad de Tanger mardi pour le compte de la 20e journée.

Fiche technique

Botola Pro D1, 18e journée

Wydad de Casablanca – Olympique de Khouribga : 3-2, 2-1 à la mi-temps

Au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, mardi 28 février 2023

Arbitre : Redouane Jiyed

S.L.