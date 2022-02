Retour du public dans les stades: une fake news fait réagir le ministère

Le ministère de l’Éducation nationale a démenti, mercredi, les allégations colportées par un faux-communiqué annonçant un prétendu retour des supporters dans les stades sportifs.

Dans un démenti publié sur sa page Facebook officielle, le ministère a fait état d' »un faux communiqué de presse, relayé sur les réseaux sociaux et attribué au +ministère de la Jeunesse et des Sports+, une dénomination qui n’existe pas dans la structure gouvernementale actuelle, concernant un prétendu retour des supporters dans les stades sportifs, à la lumière des mesures de prévention et de protection sanitaires ».

Et d’ajouter que le ministère, tout en niant la véracité et l’authenticité des propos relayés dans ce faux communiqué, rappelle que les communiqués officiels émis par ses services sont publiés sur son portail internet officiel et sur ses pages officielles sur les réseaux sociaux.

S.L. (avec MAP)