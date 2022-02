Retour des supporters marocains dans les stades: en voici les conditions

Bientôt, le retour du public aux stades de football! Mais dans quelles conditions? Le Comité technique et scientifique consultatif de vaccination en a décidé plusieurs, a appris Le Site info.

D’abord, chaque spectateur doit être en possession de son pass vaccinal et porter son masque de protection dans les tribunes. Puis, toutes les portes des stades ne doivent pas être ouvertes devant le public, comme la capacité d’accueil doit observer un certain pourcentage ne dépassant pas les 50%. Du moins, aux débuts de la réouverture en attendant la possibilité d’augmenter le pourcentage précité et ce, dans les prochaines semaines suivantes.

Dans ce cadre, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) compte tenir une réunion importante, dans les prochaines heures, avec les dirigeants des clubs, en vue d’établir une feuille de route concernant la réouverture des stades du Royaume devant les supporters.

A noter que le gouvernement a décidé la réouverture des stades devant les spectateurs, tout en appelant la FRMF à prendre toutes les dispositions et mesures nécessaires à même de réussir la mise en œuvre de cette décision.

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a reçu ce jeudi Lekjaa pour aborder la réouverture des stades aux supporters, avait indiqué un communiqué du département du Chef du gouvernement.

“Conformément aux dispositions juridiques relatives à la gestion de l’état d’urgence sanitaire et suivant les recommandations du comité scientifique et technique tout en prenant en considération l’évolution positive de la situation épidémiologique dans le Royaume, le gouvernement a décidé la réouverture des stades devant le public », souligne le communiqué.

A.L.