Retour de Ziyech en sélection: ce qu’en pense Regragui (VIDEO)

Le sélectionneur national, Walid Regragui, a exprimé son entière satisfaction du retour de Hakim Ziyech dans le giron des Lions de l’Atlas, assurant les énormes compétences du joueur et l’importance de sa présence dans l’équipe nationale lors de la Coupe du monde 2022.

A l’occasion du point de presse, précédant la rencontre amicale contre le Chili de ce vendredi 23 septembre, Regragui a affirmé que Ziyech est heureux de son retour au sein des Lions de l’Atlas, comme il l’est aussi, vu les qualités footballistiques que le joueur a démontrées pendant les séances d’entraînement de la sélection nationale.

« Ziyech a exprimé son grand bonheur de faire, partie, de nouveau, des Lions de l’Atlas. Et j’ai pu remarqué et apprécié ses atouts et son talent intrinsèques d’excellent joueur lors des séances d’entraînement et la plus-value qu’il apportera la sélection. Et franchement, il était regrettable que Ziyech ait pu être absent du Mondial 2020. C’est d’ailleurs ce que j’ai confié au staff technique de l’équipe nationale », a affirmé le nouveau coach des Lions de l’Atlas.

Celui-ci a également ajouté que lorsqu’on voit ce dont est capable Ziyech, on remarque bel et bien qu’il n’est pas un joueur ordinaire et qu’il est très motivé de rejouer au sein de l’équipe nationale. « Et je suis fort heureux de le retrouver parmi nous! », s’est réjoui Walid Regragui.

Rappelons que le onze national rencontrera, en match amical en Espagne, la sélection chilienne, au stade du RCD Espanyol, ce vendredi 22 septembre, à partir de 20h00, heure marocaine.

L.A.