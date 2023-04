Retour de Lampard à Chelsea: bonne nouvelle pour Ziyech ?

L’ancien joueur et entraîneur de Chelsea, Frank Lampard, a été chargé jeudi de prendre les commandes de l’équipe londonienne jusqu’à la fin de la saison, le temps pour sa direction de trouver un remplaçant à long terme pour Graham Potter.

Suite à cette annonce, les fans de Hakim Ziyech ont exprimé leur satisfaction, estimant que le Lion de l’Atlas a enfin une chance d’avoir du temps de jeu. En plus, c’est Frank Lampard, impressionné par les prestations du joueur avec l’Ajax Amsterdam, qui l’avait convaincu de rejoindre Chelsea.

Hakim Ziyech ne figurait pas dans les plans de Thomas Tuchel et Graham Potter, les deux derniers entraîneurs des Blues. Le Marocain était vraiment très proche de rejoindre le PSG et s’était même rendue à Paris, à quelques heures de la fin du mercato, dans l’attente d’un accord. Sauf que Chelsea n’aurait pas envoyé les bons papiers à temps pour homologuer l’opération auprès de la LFP. Chelsea aurait envoyé plusieurs fois de mauvais documents, et en retard.

Paris avait déposé un recours auprès de la LFP pour tenter de valider ce prêt malgré ces retards. Mais la commission juridique de celle-ci a rejeté la demande du club français d’homologuer le prêt de Hakim Ziyech.

H.M.