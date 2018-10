René Girard a déjà séduit les supporters du Wydad

A 64 ans, René Girard a encore envie de remporter des titres. Et il a choisi le Wydad de Casablanca pour le faire.

“Je voulais continuer à faire mon métier et je n’étais pas contre une aventure à l’étranger. Le Wydad a été le plus convaincant. C’est quand même un club mythique au Maroc. Et au niveau du public, je n’avais jamais vu ça”, explique-t-il à RFI. Pour son premier match avec le Wydad, le français fait déjà l’unanimité des commentateurs sportifs et des supporters qui sont convaincus que Girard est le bon choix.

Même si le jeu et les joueurs n’ont pas changé, le Wydad, avec une meilleure force de caractère et plus de conviction, s’est qualifié en demi-finale de la Coupe du Trône après sa victoire face à l’Olympique de Safi 2 à 1, dimanche sur la pelouse du complexe Mohammed V.

Les Rouges et Blancs ont pris l’avantage grâce à Abdellatif Noussir en fin de première période (41è), avant de doubler la mise par l’intermédiaire de Mohamed Ounajem quatre minutes après le début de la seconde période.

Les Safiotes ont réduit la marque en fin de match via un penalty transformé par Yahya Attiat Allah à la 87è minute.

Au tour suivant, les Casablancais affronteront la Renaissance Sportive de Berkane qui avait validé son billet plutôt face au Difaâ d’El Jadida (2-0). L’autre demi-finale mettra aux prises le Raja de Casablanca et le Widad de Fès. On pourrait bien voir une finale Raja Vs WAC en Coupe du Trône.

S.L.