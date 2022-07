Regraqui veut quitter le WAC sur une bonne note (VIDEO)

Une nouvelle qui risque d’attrister les Wydadis. En effet, celui qui est sous les feux des projecteurs du football national, Walid Regragui, a exprimé sa volonté de quitter le club à la fin de la saison actuelle.

La déclaration de l’entraineur du Wydad de Casablanca intervient à un moment où le club est au top de ses performances, avec une 3e consécration en Ligue des Champions d’Afrique. Pour Regragui, ce choix s’explique par le fait qu’il est peu probable qu’il puisse dupliquer ces performances une fois de plus, lors de la prochaine saison footballistique. Il serait donc plus intéressant pour lui de quitter le club sur une bonne note, plutôt que de rester et décevoir les fans.

Regragui a ainsi déclaré lors de son passage sur Arryadia : « Je ne pense pas pouvoir remporter la Botola ou la Champions League avec le Wydad lors de la prochaine saison. Le WAC mérite d’être toujours au top du classement, c’est pour cela que je pense qu’il serait plus intéressant de faire appel à un nouvel entraineur, qui pourra apporter un nouveau souffle pour le club ».

La nouvelle a bien fait des tristes parmi les fanas du WAC, à en juger par les réactions sur les réseaux sociaux, exprimant leur grande admiration pour celui qui a redoré le blason du club.

Pour rappel, le WAC affrontera le RCA ce jeudi 7 juillet au stade Mohammed V de Casablanca pour le compte des quarts de finale de la Coupe du Trône.

A.O.