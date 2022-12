Regragui: « pas de plan anti-Mbappé »

La sélection nationale du Maroc affronte, mercredi au stade Al Bayt à Al Khor, son homologue française en demi-finale de la Coupe du monde Qatar-2022, avec l’ambition d’écrire une nouvelle page de l’histoire du football et continuer à rêver d’atteindre le Graal mondial.

Fort de ses victoires face à de grandes équipes, le Maroc aspire à décrocher la victoire dans cette rencontre difficile face aux Bleus et gagner le pari de se qualifier en finale, qui pourra ouvrir la voie du sacre aux Lions de l’Atlas.

L’équipe du Maroc, qui a réalisé un exploit inédit dans l’histoire du football arabe et africain en se qualifiant pour le dernier carré du Mondial qatari, a l’occasion d’écrire un nouveau chapitre de son épopée face à la France.

Avec ce nouvel exploit en quart de finale, le Maroc poursuit son parcours impressionnant au Qatar au cours duquel les Lions de l’Atlas ont pris le meilleur sur des poids lourds du football mondial comme la Belgique, l’Espagne et le Portugal.

Dans le Mondial-2022, l’équipe du Maroc est entrée dans l’histoire du football et est désormais dans la cour des grands, en faisant partie des quatre dernières sélections en lice pour la victoire finale.

Avec ce brillant parcours, les Lions de l’Atlas poursuivent leur rêve et continuent à faire rêver les supporters marocains qui n’en finissent pas de pousser les joueurs de la sélection nationale vers la victoire.

Pour écrire une nouvelle page de l’histoire du football, les joueurs marocains sont déterminés à remporter la victoire face aux Bleus, champions du monde en titre et l’un des principaux favoris pour le sacre.

Les Lions de l’Atlas auront à cœur de disputer un grand match face à la France, avec le même esprit combatif dont ils ont fait montre depuis le début de la compétition.

Malgré les blessures parmi les joueurs de l’équipe marocaine, le sélectionneur national Walid Regragui a prouvé qu’il a recette pour palier toute absence. Les nouveaux joueurs, qui ont pris part à la rencontre face au Portugal, ont montré un très bon niveau et qu’il sont capables de combler le vide dû aux blessures.

Regragui a affirmé dans des déclarations que ses hommes espèrent poursuivre leur parcours jusqu’en finale, ajoutant qu’il faut continuer à rêver leur ce Mondial.

Il a souligné que ses joueurs ont été héroïques pour se hisser au dernier carré lors duquel ils seront opposés à un adversaire redoutable, notant que pour espérer se qualifier en finale, il faut être prêt à affronter n’importe quelle équipe.

Le sélectionneur national a ajouté que son équipe, qui est difficile de battre, est capable de réaliser un nouvel exploit et d’aller encore plus loin dans cette Coupe du monde.

« Hakimi connaît mieux que moi Mbappé. On ne va pas faire de plan anti-Mbappé parce qu’il n’y a pas que lui à surveiller », a assuré Regragui. « Je ne veux pas me contenter d’une demi-finale. On doit y croire. On peut gagner la coupe du monde », a ajouté l’entraineur national.

Pour sa part, le capitaine de l’équipe du Maroc Ghanem Saïss, s’est dit très fier de l’exploit réalisé par la sélection nationale qui a écrit l’histoire. « Ce que nous avons accompli est exceptionnel. C’est un exploit qui restera gravé à jamais dans les mémoires. Nous voulons poursuivre cette aventure et continuer à faire rêver tous les Marocains », a-t-il relevé.

Il a ajouté que l’objectif des joueurs est de gagner tous les matchs, se félicitant du très bon niveau montré par ses coéquipiers depuis le début de la compétition.

L’équipe de France, qui veut rééditer l’exploit de l’Italie (1934 et 1938) et du Brésil (1958 et 1962) en conservant son titre mondial, a atteint le carré d’As en battant l’Angleterre sur le score de 2 buts à 1.

Le sélectionneur français Didier Deschamps a affirmé que son équipe se prépare sérieusement et intensément au match contre le Maroc, une sélection qui a éliminé de grandes équipes comme l’Espagne, la Belgique et le Portugal.

Deschamps a fait part de son respect et son estime pour l’équipe marocaine, dont la qualification pour les demi-finales est amplement méritée, insistant sur la solide défense des Lions de l’Atlas qui n’ont encaissé qu’un seul but en cinq matches.

La rencontre de mercredi entre le Maroc et la France sera la première entre les deux équipes en Coupe du monde. Les deux sélections ont déjà disputé cinq matchs amicaux entre 1988 et 2007.

El Mustapha Ennasri (avec MAP)