Regragui: « Nous respectons le Brésil mais nous ne le craignons pas » (VIDEO)

Nous respectons l’équipe du Brésil mais nous ne la craignons pas, et nous voulons l’affronter avec le même état d’esprit que lors du Mondial », a indiqué vendredi, le sélectionneur national, Walid Regragui.

S’exprimant lors d’une conférence de presse tenue la veille du match amical qui mettra aux prises les Lions de l’Atlas à la Seleção au Grand Stade de Tanger, Regragui a souligné que l’équipe du Brésil est l’une des meilleures équipes au monde, qui compte dans ses rangs des joueurs de classe mondiale et qui a une grande histoire, estimant que la rencontre face au Maroc revêt une importance particulière, dans un contexte marqué par un essor remarquable du football national, notamment après l’exploit historique réalisé au Mondial du Qatar.

Le sélectionneur national a relevé que le fait d’affronter une grande équipe comme le Brésil qui dispose de très bons joueurs évoluant dans les plus grands clubs, est un grand honneur et une occasion de s’arrêter sur le niveau actuel de l’équipe nationale qui compte sur des joueurs expérimentés et d’autres jeunes joueurs ambitieux et talentueux.

Regragui a, par ailleurs, noté que le Maroc a le privilège d’accueillir cette rencontre à domicile devant un public passionné de football, soulignant qu’il faut jouer un football réaliste dans ce match et de faire preuve de vigilance face à de grands joueurs.

Et d’ajouter que cela ne va pas empêcher son équipe de produire le même jeu qui lui a permis de signer un exploit historique lors du Mondial qatari.

S’agissant des jeunes joueurs convoqués avec l’équipe du Maroc, le sélectionner national a soutenu que le fait d’apporter du sang neuf à la sélection permet de construire pour le futur et de donner à ces jeunes joueurs l’opportunité d’apprendre de leurs coéquipiers plus expérimentés et de faire évoluer leur niveau.

Pour sa part, le capitaine des Lions de l’Atlas, Ghanem Saïss, a assuré que toutes les conditions sont réunies pour permettre aux nouveaux joueurs de réussir une bonne intégration au sein de l’effectif, faisant observer que la force de l’équipe du Maroc réside dans la cohésion et la solidarité entre toutes ses composantes: techniques, administratives, ainsi que les joueurs, sans oublier le rôle important des supporters marocains qui ont toujours été derrière l’équipe nationale.

Pour ce qui est du match contre le Brésil, Saïss a affirmé que contenir la puissance offensive de la Seleção et arrêter le danger de ses attaquants réputés pour le technique et leur vitesse, n’est pas uniquement la mission des défenseurs mais de tous les joueurs de l’équipe nationale qui doivent jouer en un bloc compact comme c’était le cas lors du Mondial.

L’équipe nationale marocaine affrontera son homologue brésilienne en match amical, samedi, au Grand Stade de Tanger. Il s’agit du premier match de l’équipe marocaine depuis la Coupe du monde au Qatar.