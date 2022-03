Regragui: « Le Wydad est devenu le 1er club marocain à vaincre le Zamalek au Caire »

Le Wydad de Casablanca est devenu la première équipe marocaine à vaincre le Zamalek au Caire, s’est félicité son entraîneur, Walid Regragui.

L’équipe casablancaise a réalisé une bonne opération en s’imposant, vendredi soir chez son rival égyptien (0-1) au Stade international du Caire, lors d’un match comptant pour la 4ème journée du groupe D de la Ligue des Champions d’Afrique.

« C’est une victoire méritée pour le Wydad qui a réalisé un exploit en battant, au Caire, le Zamalek qui compte dans ses rangs de très bons joueurs », a déclaré Regragui en conférence de presse d’après-match.

« Nous avons imposé notre style de jeu et réussi à empêcher les joueurs égyptiens d’atteindre le but wydadi en fermant les espaces », a-t-il ajouté, notant que les rencontres contre le Zamalek sont toujours difficiles et très disputées.

Le WAC a livré une performance exceptionnelle qui lui a permis de l’emporter face au Zamalek en aller et au retour et de s’approcher de la qualification au quart de finale, a poursuivi le technicien marocain, soulignant que cette victoire fera oublier la défaite de la Sélection nationale face à l’équipe d’Egypte en Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2022).

Remerciant les joueurs wydadis pour les efforts fournis tout au long de la rencontre, Regragui a exprimé son souhait de voir Achraf Bencharki et Mohamed Ounajem revenir au WAC.

De son côté, le Directeur général du Zamalek, Oussama Nabih, a déclaré que son équipe a manqué de réussite et raté l’occasion de se qualifier au quart de finale, regrettant que les joueurs égyptiens n’aient pas pu convertir les occasions qu’ils ont créées notamment en première période.

Le Wydad a gagné en confiance après son but marqué depuis le point de pénalty, a-t-il fait observer, expliquant que la situation s’était compliquée bien avant cette rencontre, puisque l’équipe égyptienne n’est parvenue à gagner aucun de ses trois premiers matchs sous la direction de son ex-entraîneur, le Français Patrice Carteron.

IK