Regragui explique l’échec d’Hervé Renard en Russie

Le sélectionneur national, Walid Regragui, a expliqué pourquoi les Lions de l’Atlas n’ont pas réussi à se qualifier au deuxième tour de la Coupe du monde 2018 en Russie.

Pourtant, entraînée par le Français Hervé Renard, l’équipe nationale n’avait point démérité et avait même fourni de belles prestations, avec en prime une écrasante victoire (3-0) contre l’Écosse. Walid Regraqui a ajouté que les joueurs s’étaient déplacés en Russie avec leurs agents et, dans leurs valises, leurs vêtements de marque, chics et onéreux.

« Lors de la Coupe du monde 2018, les internationaux marocains ont débarqué en Russie avec leurs agents et de leurs amis, et en possession d’objets qui coûtent très cher, tels que des lunettes de luxe, des sacs Louis Vuitton…etc », a précisé le sélectionneur national.

Ce dernier a expliqué que ce genre de comportement l’a incité à changer de stratégie pendant la Coupe du monde Qatar 2022 en octroyant aux mères une grande importance dans la compétition.

À ce propos, dans un entretien accordé au quotidien sportif italien « La Gazzetta dello Sport », Walid Regragui a déclaré : » Je leur ai demandé qu’ils devaient venir avec leurs parents, leurs épouses et leurs enfants. Ainsi, les choses ont changé dans le bon sens ».

Le sélectionneur national n’a pas manqué aussi de relever avec satisfaction et fierté la place de la femme marocaine et des mamans dans la vie de tous les jours : »La présence des mères a été une chose très importante pour les joueurs qui sont nés dans un pays européen. La mère joue un rôle primordial dans l’ancrage des racines et des origines aux enfants. Elle a une place capitale dans le monde arabe et elle constitue l’élément fondamental au sein de la famille ».

De surcroît, Regragui a tenu à affirmer : « Nous sommes redevables à ces mères. D’ailleurs, leur rencontre à Qatar a porté ses fruits car elles font désormais toutes partie d’un groupe WathsApp! ».

Aussi, d’après ces déclarations de Regragui, peut-on en déduire que sans ces petits détails impromptus, la sélection nationale aurait pu réaliser un grand coup au Mondial 2018, en Russie. Par ailleurs, il faut noter que l’ex-coach des Lions de l’Atlas, Hervé Renard, n’a pas voté pour notre jeune et compétent sélectionneur national, Walid Regragui lors des Prix FIFA désignant les meilleurs entraîneurs du monde.

Larbi Alaoui