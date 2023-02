Refus de rejouer pour la sélection : les frères Mmae font un démenti 

Les frères Mmaee ont répondu ce jeudi matin à une rumeur qui circule sur les réseaux sociaux. Samy et Ryan Mmae ont affirmé qu’ils n’ont jamais refusé de rencontrer le sélectionneur national Walid Regragui et qu’ils restent à sa disposition s’il souhaite les voir reporter un jour le maillot national.

« Depuis ce matin, une fausse rumeur circule sur le fait que Ryan et moi aurions refusé de parler avec le coach Walid et refuser de représenter l’équipe nationale du Maroc dans le futur. Nous aimerions clarifier que ceci sont de purs mensonges colportés par plusieurs médias que je ne citerai pas, ils se reconnaîtront », peut-on lire sur le communiqué.

« Ceci n’est pas la première fois qu’on essaye de ternir notre image et notre nom et c’est inacceptable. Depuis notre dernière sélection en septembre 2022, nous n’avons été contactés ni par le coach ni par la fédération. Colporter une telle rumeur sans en vérifier l’information est incompréhensible ». Et d’ajouter : « On a toujours été présents quand on nous a appelé, pas une fois nous avons refusé une sélection et ça ne risque pas de changer. Nous sommes à l’entière disposition du coach et de notre pays ».