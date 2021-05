Real: Zidane réagit aux rumeurs sur son départ

Annoncé sur le départ samedi soir par la presse espagnole, l’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, a démenti dimanche avoir avisé ses joueurs qu’il allait quitter son poste d’entraîneur du Real Madrid à l’issue de la saison.

« Comment pourrais-je annoncer maintenant à mes joueurs que je vais m’en aller ? C’est un mensonge », a déclaré le coach français en conférence de presse après le court succès du Real contre l’Athletic Bilbao dimanche (1-0) pour la 37e et avant-dernière journée de Liga.

« On joue notre vie en Liga et je vais leur dire que je m’en vais ? Non, il n’en est rien. Je ne dirais jamais cela à mes joueurs maintenant. A la fin de la saison, on verra ce qu’il se passera, mais pour l’instant, je suis concentré sur la fin de saison », a-t-il ajouté.

« Il nous reste un match et on va tout donner. C’est la seule et unique chose qui m’importe pour l’instant », a confié Zidane dimanche après le succès à Bilbao.

Samedi soir, la radio espagnole Onda Cero et le site Goal.com ont annoncé que Zidane, sous contrat jusqu’à l’été 2022, a déjà fait part de ses envies de démission à son vestiaire.

S.L. (avec MAP)