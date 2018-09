Real: un joueur a hérité du numéro 7 de Ronaldo

“Ronaldo n’était pas à Monaco non seulement pour le prix, mais aussi parce que Mariano Diaz a pris son numéro 7. Jorge Mendes (agent de Ronaldo) voulait que le Real retire le maillot de Raul et Cristiano, mais Florentino Pérez l’a remis à l’ancien Lyonnais. Cela a été considéré comme un manque de respect”, a lancé Claudio Garcia, journaliste portugais sur Rai Sport.

