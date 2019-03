Real Madrid: Zidane s’offre sa première recrue

De retour au Real, Zinédine Zidane ne perd pas de temps. Le technicien français vient d’attirer sa première recrue. Il s’agit du défenseur brésilien Eder Militao qui évolue avec le FC Porto.

Le Real Madrid et le club portugais du FC Porto sont parvenus à un accord pour le transfert du jeune joueur brésilien Eder Militao à partir de l’été prochain, a annoncé jeudi l’équipe madrilène.

“Le Real Madrid et le FC Porto ont trouvé un accord pour le transfert du joueur Eder Militao, qui sera lié avec le club madrilène durant les six prochaines saisons, soit jusqu’au 30 juin 2025”, indique le club merenge dans un bref communiqué sur sa page web.

Selon le journal sportif espagnol AS, le montant de ce transfert s’élève à 50 millions d’euros, dont 6,5 seront versés au Sao Paulo FC, club formateur de Militao.

Le jeune défenseur de 21 ans touchera, selon la même source, entre 4 et 5 millions d’euros net par an comme salaire, en plus de bonus.

AS relève que le footballeur brésilien, qui peut jouer aussi bien au poste de défenseur central que de latéral droit, devient ainsi la première recrue pour le nouveau projet de l’entraîneur français du Real Madrid, Zinédine Zidane, nommé lundi dernier à ce poste.

N.K. (avec MAP)