Real Madrid: Zidane sera-t-il de retour?

Après l’élimination historique du Real contre l’Ajax, les jours de Santiago Solari à la tête du club merengue semblent désormais comptés.

Le journal sportif espagnol Marca a en effet fait savoir qu’une réunion urgente a eu lieu entre Solari, le président du club et quelques membres de la direction du Real Madrid. Ces derniers auraient critiqué les choix de l’Argentin et un possible limogeage aurait été également évoqué. Une chose est sûre: Il ne restera pas au Real la saison prochaine.

Par ailleurs, la chaîne espagnole, La Sexta, a révélé que la direction madrilène aurait contacté Zidane pour un éventuel come-back. Et d’ajouter que l’ancien entraîneur du club n’est pas chaud à l’idée de revenir en pleine saison. Or, le technicien français n’exclu pas la possibilité d’un retour l’année prochaine. “Il ne faut pas abandonner cette hypothèse. Les circonstances de son retour ont changé”, rapporte pour sa part Marca citant une source proche de l’ancienne gloire des Bleus.

En plus du technicien français, d’autres noms figurent dans la short-liste de Perez tels que Massiliano Allegri (Juventus) et Mauricio Pochettino (Tottenham).

Cependant, une autre information commence à faire écho en Angleterre. C’est celle d’un éventuel retour d’un certain… Special One. The Telegraph annonce, en effet, que le Real est 100% sûre de faire revenir José Mourinho. Sans club preneur après sa séparation avec Manchester United, le Portugais pourrait songer à reprendre les commandes du club royal.

Notons que le Real Madrid a subi trois lourdes défaites en une semaine et dans son fief historique. L’élimination contre l’Ajax sans parler des deux gifles contre son rival éternel, en Coupe du Roi et en championnat. Le triple champion d’Europe finira la saison les mains vides. Et le successeur de Solari aura la lourde tâche de faire renaître le Real de ses cendres.

