Real Madrid: Zidane présentera sa première recrue lundi prochain

Eden Hazard sera présenté au Bernabeu le 3 juin, rapporte AS. Le joueur a déjà fait ses adieux à tous les fans de Chelsea après sa victoire en Europa League le 29 mai. Dans ces circonstances, le président du Real Madrid, Florentino Perez, ne voudra pas perdre de temps pour faire signer l’international belge, ajoute le quotidien espagnol.

L’annonce officielle de cette transaction n’est toujours pas faite, mais les choses iront plus vite maintenant que la saison se termine officiellement pour Chelsea avec un trophée européen.

Les nouveaux visages du Real Madrid vont commencer à apparaître au Bernabeu à partir de la semaine prochaine, à en croire les informations de AS. C’est ce que le club a prévu et il veut que Hazard soit le premier. Un renfort XXL dans le secteur offensif de la bande à Zidane.

Dans une interview après la finale de la Ligue Europa contre Arsenal à Baku mercredi dernier, Eden Hazard avait déclaré: “Ma décision est prise et je ne changerai pas d’avis. Mon rêve était de jouer en Premier League et je l’ai fait pendant sept ans dans le plus grand club du monde, alors peut-être qu’il est temps de relever un nouveau défi “.

Hazard sera la première recrue mais pas la seule dans les prochains jours, selon AS.

Rappelons que le Belge a rejoint les Blues en 2012 ans et au cours de cette saison, il a remporté le trophée Europa League. Il fait alors ses adieux avec une médaille de la Ligue Europa à son actif. Il voudra maintenant relever de nouveaux défis en Liga, notamment avec le Real.

N.K.