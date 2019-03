Real Madrid: Zidane ne veut plus de Courtois et cible un nouveau gardien

Après son retour sur le banc du Real Madrid, Zinedine Zidane sera amené à faire d’importants choix et à ramener de nouveaux joueurs pour donner un nouveau souffle à la Maison Blanche.

A commencer par le poste de gardien de but. Samedi contre le Celta Vigo, le coach français a fait entrer Keylor Navas comme portier, ce qui laisse planer le doute sur les raisons de ce choix.

Selon le journal britannique Mirror, Zidane ne serait pas convaincu par le gardien belge Thibaut Courtois et voudrait le lâcher. Et d’ajouter que le technicien madrilène voudrait à tout prix recruter le portier de Manchester United, David De Gea.

De plus, le contrat de De Gea à Manchester United s’achève cet été. Et même si les Red Devils essayent de reconduire son contrat pour an de plus, l’intérêt permanent de Zidane pour l’ancien gardien de l’Atletico pourrait changer la donne.

Par ailleurs, le média anglais précise que Manchester United serait prêt à débourser plus de 88 millions d’euros pour reconduire le contrat du portier de 28 ans. Un échange entre le Real et Man United en perspective?

A.K.A.