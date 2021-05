Real Madrid: Zidane explique les raisons de son départ

L’ancien entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, a révélé les raisons de son départ du Real Madrid, dans un message d’adieu adressé aux supporters merengue ce lundi.

Dans ce message, publié par le quotidien Marca, Zidane a tenu à s’expliquer auprès des supporters. « Chers madridistas, depuis le premier jour où j’ai porté le maillot du club, vous m’avez donné votre amour, et j’ai toujours senti qu’il y avait quelque chose de très spécial entre nous. J’ai eu le grand honneur d’être joueur puis entraîneur du club le plus important de l’histoire. Je voulais vous écrire cette lettre pour vous dire au revoir et vous expliquer ma décision », a-t-il écrit.

Et d’ajouter : « Je m’en vais parce que je sens que le club ne me donne plus la confiance dont j’ai besoin, ne m’offre pas son soutien pour construire quelque chose à moyen-long terme. Je connais le football et l’exigence d’un club comme le Real Madrid. Je sais que, quand tu ne gagnes pas, tu dois partir. Mais ici, on a oublié quelque chose de très important, on a oublié tout ce que j’ai construit, tout ce que j’ai apporté en relation aux joueurs, aux 150 personnes qui travaillent pour et autour de l’équipe »

Le champion du monde 1998 est par ailleurs revenu sur ses problèmes avec la direction : « J’aurais aimé que ces derniers mois, ma relation avec le club et le président soit un peu différente qu’avec un entraîneur lambda. Je ne demandais pas de privilèges, pas du tout, mais un peu plus de mémoire. Aujourd’hui, la durée de vie d’un entraîneur sur le banc d’un grand club est de deux saisons, pas plus. Pour que cela dure plus, les relations humaines sont essentielles, elles sont plus importantes que l’argent, plus importantes que la célébrité, plus importantes que tout. Il faut en prendre soin. C’est pour cela que cela me faisait mal de lire dans la presse, après une défaite, qu’on allait me virer si je ne gagnais pas le match suivant ».

Et de conclure : « Je m’en vais, mais je ne veux pas arrêter d’entraîner, je ne suis pas fatigué ». À noter que Zidane a remporté avec le Real Madrid 11 titres en tant qu’entraîneur, dont 3 titres consécutifs de Champions League (2016-2017-2018).

