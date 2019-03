Real Madrid: Zidane a pris ses quartiers (VIDEO)

De retour au Real Madrid, Zinédine Zidane a dirigé ce mercredi sa première séance d’entraînement avec les Merengue.

L’occasion pour le coach français de rencontrer à nouveau les joueurs et le staff. Accompagné par ses deux adjoints, David Bettoni et Hamidou Msaidie, Zidane a d’ores et déjà entamé les préparatifs pour le prochain match du Real face au Celta Vigo de Sofiane Boufal. Une rencontre comptant pour la 28e journée de championnat, prévue samedi prochain.

Rappelons que le Real est actuellement 3e de la Liga et compte 12 points de retard sur le Barça et 5 sur l’Atlético. Le champion du monde 98 aura donc la lourde tâche de remettre le club de la capitale espagnole sur de bons rails.

Pour rappel, lors de sa première étape avec le Real Madrid, Zidane avait remporté neuf titres: trois Coupes d’Europe des clubs champions (2015/16, 2016/17 et 2017/18), une Liga (2016/17), deux Super-coupes d’Europe (2016 et 2017), deux Coupes du monde des clubs (2016 et 2017) et une Super-coupe d’Espagne (2017).

