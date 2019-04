Real Madrid: Zidane a encensé Brahim Diaz

Le Real Madrid a été accroché sur la pelouse de Getafe (0-0), mercredi soir, lors d’un match comptant pour la 34 journée de la Liga. Brahim Diaz, qui était titulaire, a livré une très bonne prestation.

De quoi séduire Zinédine Zidane. Le technicien français s’est montré satisfait de sa pépite et n’a pas manqué d’encenser son style de jeu à l’issue de la rencontre. “Il est un footballeur qui me séduit de plus en plus car il sait jouer. Il est vaillant, élégant et joue bien des deux pieds. C’est important”, a confié Zidane.

Il est à rappeler que le milieu de terrain hispano-marocain avait quitté Manchester City pour s’engager en janvier avec le Real Madrid jusqu’en 2025. Il commence petite à petit à démontrer l’étendue de ses talents et à se forger une place importante dans la formation de Zizou.

Notons que Diaz refuse toujours de porter le maillot national. La FRMF et Hervé Renard avaient tenté de le convaincre, mais le joueur semble déterminé à défendre les couleurs de l’Espagne.

N.K.