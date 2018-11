Depuis qu’il a pris la casquette d’entraîneur, Santiago Solari a prouvé qu’il était capable de motiver ses troupes et a obtenu de bons résultats en championnat et en Champions League.

