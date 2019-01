Real Madrid: Ronaldo est mort, vive Benzema! (VIDEO)

Cristiano Ronaldo est parti, mais c’est le cadet des soucis de Fiorentino Perez. Quand tu possèdes un attaquant comme Karim Benzema, tu ne peux rien craindre.

Après le départ de CR7 vers la Juve, l’avant-centre madrilène a prouvé qu’il était l’homme de la situation. Il a, petite à petit, redressé la barre pour s’imposer comme le nouveau leader du club royal.

Les chiffres parlent pour lui. Benzema, qui est parvenu à atteindre le seuil des 300 buts en carrière, compte à son actif 15 réalisations et 6 passes décisives en 33 matches disputés cette saison. C’est largement suffisant pour être le buteur du Real cette année, devançant Gareth Bâle (11 buts). Lors de l’exercice précédent, à titre d’exemple, il n’a réussi à marquer que 13 buts (toutes compétitions confondues).

L’ancien lyonnais, qui dispute sa 10e saison avec les Merengue, renaît de ses cendres. Évoluer avec Cristiano Ronaldo, ce n’était pas toujours sa tasse de thé. Fidèle à sa réputation, le Portugais jouait souvent les premiers rôles et volait la vedette à ses coéquipiers.

Après le départ du quintuple Ballon d’Or, tous les regards sont désormais tournés vers l’ex-lyonnais qui semble plus épanoui et libre que jamais. Karim Benzema est en train de tout casser. Mais comme dit l’adage: quand le vin est tiré… ll faut le boire.

K. Bhyer