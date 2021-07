Real Madrid: Perez dénonce un « complot » contre lui (VIDEO)

Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a déclaré être victime d’un complot , lié à son rôle dans la création de la « Super Ligue » européenne.

L’homme d’affaires de 74 ans fait référence aux « Florentino leaks ». Il s’agit d’anciens enregistrements audio publiés par El Confidential, où le président du Real insulte différentes légendes du club : Raul, Casillas, ou encore Ronaldo et Mourinho.

Selon ce qu’a publié le média espagnol mardi, Pérez a déclaré que « Casillas n’est pas un gardien de but pour le Real Madrid ». « Que voulez-vous que je vous dise. Il ne l’est pas. Il ne l’a jamais été. Cela a été le grand échec que nous avons eu. Mais il y a ceux qui l’adorent, qui l’aiment, lui parlent… Ils le défendent tellement…C’est l’une des grandes arnaques du Real Madrid ».

Puis s’attaquant à Raul : « Les deux grandes escroqueries madrilènes sont Raul en premier et Casillas en second ». Ces propos dateraient de septembre 2006, à quelques mois de la fin de son premier mandat à la tête du Real Madrid, ajoute la source.

"Casillas no es portero para el Real Madrid. Ha sido el gran fallo que hemos tenido, lo que pasa es que le adoran… Es una de las grandes estafas, la segunda es Raúl. Las dos grandes estafas del Real Madrid". Una reflexión pronunciada en septiembre de 2006 https://t.co/ribfspSvHv pic.twitter.com/pWAAsK35Ez — El Confidencial (@elconfidencial) July 13, 2021

Ce mercredi, c’est au tour de Ronaldo et Mourinho. El Confidential a encore publié des enregistrements datant de 2012, où Perez est virulent contre les deux Portugais. » Il est fou. Ce gars est un idiot, un homme malade. Vous pensez que ce gars est normal, mais il n’est pas normal, sinon, il ne ferait pas tout ce qu’il fait. La dernière bêtise qu’il a faite, il l’a faite aux yeux de tout le monde. Pourquoi pensez-vous qu’il fait cette bêtise ? », a-t-il lâché au sujet de Cristiano Ronaldo. Ce dernier avait à l’époque déclaré à la presse « qu’il n’est pas heureux » au Real Madrid.

Concernant Mourinho et Jorge Mendes, Pérez a déclaré: « Ce sont des gars avec un ego terrible, tous les deux gâtés, l’entraîneur et lui, et ils ne voient pas la réalité, car tous les deux pourraient gagner beaucoup plus d’argent s’ils étaient autrement. Ce sont deux personnes anormales, car il y a beaucoup d’argent en jeu dans le domaine du droit à l’image. Avec ce visage qu’ils ont, avec ce côté provocateur, tout le monde ne les aimes pas ».

Pérez a très vite réagi à ces « leaks », dénonçant un complot contre lui. « Les propos reproduits sont issus de conversations enregistrées clandestinement par José Antonio Abellán, qui tente de les vendre depuis de nombreuses années sans succès. Il est maintenant surprenant que, malgré le temps qui s’est écoulé, le journal El Confidencial les reprenne aujourd’hui », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Et d’ajouter : « Il s’agit de phrases isolées tirées de conversations et extraites du contexte général dans lequel elles se produisent. Le fait qu’elles soient reproduites aujourd’hui, alors que tant d’années se sont écoulées depuis ces conversations, est dû, je crois, à mon implication en tant que promoteur de la Super League.

« J’ai remis l’affaire entre les mains de mes avocats qui étudient les actions possibles à entreprendre », a-t-il conclu.

M.F.