Real Madrid: Paul Pogba divise Zidane et Perez

Alors que Zidane a mis Pogba dans sa liste de priorités, Florentino Perez serait contre ce transfert couteux et pas rentable.

La saga de Paul Pogba au Real Madrid semble avoir pris une autre tournure. La presse espagnole prétend que le président du Real, Florentino Perez, pense que la valeur marchande du Français est très élevée par rapport à ses capacités.

Zidane a à maintes reprises déclaré qu’il était un grand fan de Pogba, ouvrant la voie à de nombreuses rumeurs sur les réseaux sociaux et les médias quant à son éventuel transfert à la fin de la saison. Toutefois, Manchester United hésiterait à libérer sa vedette et pourrait exiger pas moins de 150 millions d’euros si Real souhaite boucler l’affaire.

Le coût de ce transfert aurait laissé Perez réticent et hésiterait à prendre une décision car, d’après El Confidencial, il n’est pas convaincu que Pogba mérite une telle dépense.

Perez estime que Pogba n’est pas parvenu à apporter un plus lors de la défaite de mercredi en quarts de finale de la Ligue des champions contre Barcelone. “Il pense que l’international français a disparu lors de cette rencontre, quand son équipe avait le plus besoin de lui, et ce n’est pas le genre de joueur que les responsables du club veulent au Santiago Bernabeu”, peut-on lire dans les colonnes du quotidien espagnol.

Le patron des Merengue se demande si Pogba pourrait être bénéfique pour le club, toujours selon El Confidencial. Il ne considère pas le meneur de jeu des Reds Devils comme un futur vainqueur du Ballon d’Or, et ne veut donc pas dépenser beaucoup pour un joueur qui ne peut mener son équipe vers des succès.

Notons que Paul Pogba a terminé 15e du classement pour le Ballon d’Or 2018, malgré son rôle influent dans le triomphe de la France en Coupe du monde. Compte tenu de sa valeur marchande, ses revendications salariales et ses capacités, le Real ne pense tout simplement pas que Pogba en vaut la peine. Le technicien français, Zinédine Zidane, est toutefois séduit par le joueur. Affaire à suivre…

Kabiro Bhyer