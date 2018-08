L’étrange décision de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo ne veut plus rien savoir du Real Madrid. Après un transfert tonitruant à la Juventus de Turin, l’attaquant qui a fait le bonheur des Merengues en leur offrant un chapelet de titres, dont quatre Ligues de champions, a entamé une nouvelle page de sa vie. Et pour le prouver, il a décidé, avec sa compagne Georgina, de se désabonner de la page Instagram du Real Madrid.

