Real Madrid: les objectifs de Zidane pour la saison prochaine

Triple champion d’Europe, le Real Madrid va sortir les mains vides cette année. Le coach des Merengue, Zinédine Zidane, aura la tâche difficile pour faire renaître le club de ses cendres.

Le technicien français a dévoilé ses objectifs pour la saison prochaine, mercredi, lors d’une conférence de presse.

Le titre de la Liga sera la priorité de Zizou qui espère mettre fin à la domination du FC Barcelone. “La saison prochaine, la Liga sera notre premier objectif c’est certain. Nous devons entamer le championnat de la meilleure façon possible. C’est très important. Le FC Barcelone est meilleur que nous en Liga ces derniers temps, il faut le reconnaître. Nous devons changer la donne. Pour moi, le plus important c’est la Liga. En Ligue des Champions tu a 12 à 13 duels à gagner. En championnat, chaque journée est un défi”, a-t-il indiqué.

Le Real Madrid est actuellement troisième du championnat espagnol avec 64 points. Les Madrilènes peuvent toutefois espérer un faux pas de l’Atletico pour terminer à la deuxième place. Rappelons que Zidane compte renforcer son effectif avec des gros calibres et faire le grand ménage avant le début de la saison prochaine.

N.K

