Real Madrid : les favoris pour la succession de Sergio Ramos

L’avenir du capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos, est incertain avec le club. Son bail avec la maison blanche expire en juin, et les négociations pour une éventuelle prolongation ne semblent pas aboutir. Les choses se dirigent même vers une séparation entre le défenseur central et le club, selon plusieurs sources médiatiques.

Ainsi, le Real Madrid prépare déjà la succession de son défenseur emblématique. Selon As, la direction madrilène a établi une liste de 4 successeurs potentiels. Il s’agit de David Alaba, qui sera libre de tout contrat en fin de saison. En effet, le contrat du défenseur autrichien avec le Bayern Munich prend fin en juin, et le Real pourrait réussir un bon coup en recrutant un joueur de haut niveau sans clause libératoire.

Le deuxième sur la liste est Kalidou Koulibaly de Naples. Celui-ci sera cependant plus coûteux vu sa clause libératoire. Toutefois, le média indique que si Naples ne se qualifie pas pour la prochaine Ligue des Champions, son prix peut drastiquement baisser.

Le troisième et quatrième de la liste sont l’Espagnol Pau Torres de Villareal et le Français Jules Koundé du FC Séville. La clause libératoire de ces deux joueurs est respectivement de 50 et 90 millions d’euros. Vu la crise financière due au coronavirus, Alba serait donc le favori pour la succession de Ramos, malgré ses grosses exigences salariales.

