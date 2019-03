Real Madrid: l’équipe de rêve de Zidane

Harry Kane, Neymar, Mbappé… Ces joueurs et d’autres sont souvent évoqués du côté du Real à l’approche de chaque Mercato. Après cinq saisons sans signer un Galactique, le Real reprendra sa politique de renfort avec le retour de Zidane.

Le technicien français sera amené à faire d’importants choix pour donner un nouveau souffle à la Maison Blanche, qui a sombré dans les échecs après son départ. Quels sont les joueurs qui se rapprochent des Merengue? Ces footballeurs qui figurent dans les petits papiers de Zizou?

Mbappé

Le Real affole de Kylian Mbappé. L’attaquant du Paris Saint-Germain était tout proche de rejoindre les Blancos en 2017. Zidane avait activement participé à le convaincre d’accepter l’offre de Madrid, mais le PSG l’a attiré dans ses filets. Le champion du monde se plait à Paris. Il y a quelques jours, Mbappé a lui-même déclaré dans une interview livrée à Telefoot qu’il compte rester au PSG la saison prochaine. Cependant, le retour de Zidane à Madrid pourrait changer la donne.

Hazard

La star de Chelsea l’a reconnu “himself”. Son rêve d’enfance était de jouer un jour pour Madrid. Zidane est séduit par le Belge mais la sanction de la FIFA qui interdit Chelsea de recruter jusqu’en janvier 2020 peut chambouler les plans du technicien français. Les Blues pourraient refuser de libérer leur vedette puisqu’ils auront besoin de renforts. Le bail de Hazard avec le club anglais court jusqu’au 30 juin 2020. Si Chelsea ne le vend pas cet été, il serait gratuit d’ici un an et demi.

Sadio Mané

Le Lion de la Téranga de Liverpool est un autre vieux désir de Zidane. Selon les médias espagnols, l’attaquant des Reds était à deux doigts de signer avec le club madrilène cette saison. Cependant, le départ de Zidane et l’arrivée de Lopetegui ont avorté le transfert. Sadio Mané fait ainsi partie des priorités de Zizou. De retour sur le banc du Real, il devrait relancer l’international sénégalais.

Pogba

Le milieu de terrain des Red Devils veut être sous la houlette de Zidane, rapporte AS. En 2016, les dirigeants madrilènes avaient entamé les négociations mais l’opération de séduction n’a pas donné ses fruits. Il suffirait maintenant à Zidane de mettre le nom du Français sur la table pour que Florentino Prerez puisse accepter le transfert. Le coach madrilène serait intéressé par le transfert de Pogba qui vaut la somme astronomique de 150 millions, ajoute le quotidien espagnol.

Neymar

Zidane le considère comme un excellent joueur mais le Brésilien ne fait pas partie de sa liste des priorités. Cependant, attirer Neymar est le rêve le plus souhaité de Florentino Pérez. Zidane estime qu’il y a d’autres joueurs qui peuvent faire l’affaire au lieu de l’enfant prodige du Brésil, à en croire les informations de la presse espagnole.

Kane

Alors qu’il était tout proche de rejoindre les Merengue, l’attaquant de Tottenham s’éloigne de plus en plus. L’international anglais séduit Perez mais Pour Zidane, pas la peine de recruter à tel joueur quand on a un certain… Benzema. Zizou fait confiance au joueur français, encore plus après le départ de Cristiano Ronado. Zinédine préfère que les 250 millions, qui vont ramener Harry Kane, soient investis dans d’autres joueurs.

Notons que Zinédine Zidane a attiré sa première recrue quelques jours après son arrivée. Il s’agit du défenseur brésilien Eder Militao (FC Porto) qui signé un contrat de 6 ans avec le Real Madrid.

K.B.