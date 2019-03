Real Madrid: le transfert de Hazard se précise

Les spéculations vont bon train sur l’avenir d’Eden Hazard. La vedette de Chelsea aurait donné son accord de principe pour un éventuel transfert au Real Madrid.

C’est en tout cas ce que rapporte la pesse anglaise. L’international belge ne cache pas son désir de travailler sous les ordres de Zidane. Et il en va de même pour le technicien français.

Zizou ne cesse d’encenser le joueur, à chaque fois que l’occasion se présente. “Je suis un fan d’Eden. De tous les joueurs belges, c’est celui qui me donne le plus de plaisir quand je suis devant un match des Diables Rouges”, a récemment admis le coach du Real Madrid lors d’une déclaration livrée à Sport Foot Magazine.

Après cinq saisons sans signer un Galactique, le Real reprend sa politique de renfort avec le retour de Zidane. Hazard est l’une des priorités des Merengue.

Notons que le journal britannique, The Sun, avait indiqué que Chelsea a décliné une première offre du Real estimée à 82 millions d’euros pour le milieu offensif de 28 ans. Et d’ajouter que les négociations sont toujours en cours. Une chose est sûre, les dirigeants madrilènes feront les pieds et les mains pour attirer le joueur dans leurs filets.

Kabiro Bhyer