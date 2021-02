Real Madrid: le plan de Florentino Pérez pour recruter Mbappé et Haaland

Cette semaine en Champions League, les regards étaient tous rivés vers Kylian Mbappé et Erling Haaland. Les deux jeunes joueurs ont été les principaux artisans de la victoire de leurs équipes, respectivement le Paris Saint-Germain et Borussia Dortmund, face au Barça et au FC Séville en 8e de finale de la compétition. Les deux prodiges pourraient bien se retrouver dans une seule formation, si le Real Madrid parvient à les recruter.

En effet, la Casa Blanca a bien l’intention de s’offrir les deux joueurs lors du prochain Mercato. Mais il y a toutefois un hic: le prix. Le PSG pourrait demander jusqu’à 200 millions d’euros pour Mbappé, tandis que le prix de Haaland est estimé à 110 millions d’euros. Cependant, le président du Real, Florentino Pérez, y aurait déjà trouvé une solution.

Selon ABC, Perez souhaiterait se débarrasser de certains gros salaires au sein du club : Bale, Isco et Marcelo. Le président merengue a donné l’autorisation pour qu’ils puissent discuter avec d’autres clubs, et s’en aller sans contrepartie financière, l’important étant de libérer la masse salariale.

La Cadena Cope ajoute que le Real prévoit également de vendre certains de ses joueurs, espérant récupérer 100 millions grâce à cela, afin de jeter les bases des prochaines années. Affaire à suivre…

M.F.