Real Madrid: le message d’adieu de Sergio Ramos à Zinedine Zidane (PHOTO)

Le capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos, adressé un message d’adieu à l’entraîneur français Zinedine Zidane, dont l’aventure avec la Casa Blanca a pris fin jeudi.

Sur son compte Instagram, le défenseur central a publié une photo de lui avec Zidane, accompagnée d’un message. » Zinedine Zidane, le seul et l’unique. Je te souhaite le meilleur. Tu le mérites, et tu l’as eu. Profite de la vie et de la famille. Gros câlin », a-t-il écrit.

Pour rappel, le Real Madrid avait officiellement annoncé, jeudi, le départ du Français. « Le Real Madrid C. F. annonce que Zinedine Zidane a décidé de mettre fin à son étape actuelle en tant qu’entraîneur de notre club. Il est maintenant temps de respecter sa décision et de lui témoigner notre gratitude pour son professionnalisme, son dévouement et sa passion pendant toutes ces années, et pour ce qu’il représente pour le Real Madrid », avait affirmé le club dans un communiqué.

À noter que Zidane a remporté avec le Real Madrid 11 titres en tant qu’entraîneur, dont 3 titres consécutifs de Champions League (2016-2017-2018).

M.F.