Real Madrid : Isco veut quitter le club cet hiver

Le milieu de terrain Merengue, Isco, a fait part de son envie de quitter le club lors du prochain mercato hivernal à cause de son faible temps de jeu.

En effet, Isco n’a joué que 260 minutes de jeu en Liga, et aucune en Champions League. Il a ainsi officiellement demandé de quitter le club cet hiver. le joueur est arrivé au Real en 2013, en provenance de Malaga et est sous contrat jusqu’en 2022. Selon le quotidien espagnol AS, les dirigeants du Real ont accepté la demande d’Isco. Ils seront toutefois exigeants au sujet du montant du transfert et pourraient demander entre 60 et 70 millions d’euros pour le joueur, soit le double de sa valeur marchande actuelle, estimée à 30 millions d’euros.

M.F.