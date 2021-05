Real Madrid : Hazard au cœur d’une polémique (VIDEO)

Le 14e sacre européen du Real Madrid n’aura pas lieu cette saison. Les merengues quittent la compétition en demi-finale suite à la défaite contre Chelsea (3-1 au score cumulé). Après cette élimination, le Belge Eden Hazard s’est retrouvé au cœur d’une polémique.

Hazard a joué comme titulaire contre Chelsea, et a réalisé une triste prestation, mais il a plus attiré l’attention sur lui après la fin du match. Alors que son équipe venait d’être éliminée, la caméra du match filme le Belge hilare et amusé en compagnie de ses anciens coéquipiers de Chelsea. Et cela n’a pas été au gout des fans merengue.

La presse, aussi bien que les internautes sur les réseaux sociaux se sont déchaînés contre lui, réclamant son départ du Real. « Ce garçon n’a pas compris ce qu’était Madrid, le renouveau du club doit passer par sa vente immédiate. Au revoir Eden » a écrit le rédacteur en chef d’As Tomas Roncero.

De son côté, Josep Pedrerol, le présentateur d’El Chiringuito, a déclaré: « Son comportement est inacceptable. Cela fait deux ans qu’il est à Madrid, deux ans qu’il se moque des socios« . Même la presse catalane n’a pas manqué de tirer à boulets rouges sur Hazard, comme le quotidien Sport qui a écrit : « Il s’est fondu dans des câlins avec ses rivaux comme s’il était, lui aussi, l’un des vainqueurs. Une attitude incompréhensible ».

Hazard a rejoint le Real Madrid à l’été 2019. Alors qu’il était considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde, Hazard a été décevant au Real Madrid, n’arrivant pas à être décisif, en plus de subir des blessures à répétition.

M.F.