Real Madrid: Gareth Bale annonce son départ (PHOTO)

Gareth Bale a officiellement annoncé son départ du Real Madrid. Sur son compte Twitter, l’ailier gallois a adressé un long message de remerciement aux composantes des clubs et au président Florentino Pérez.

« J’écris ce message pour remercier tous mes coéquipiers, les managers, le staff et les fans qui m’ont soutenu. Je suis arrivé il y a neuf ans pour réaliser mon rêve de jouer pour le Real Madrid. Porter le maillot blanc, jouer au Santiago-Bernabeu et rafler des titres », peut-on lire dans le message d’adieu du joueur.

Et d’ajouter : «Je peux dire que ce rêve est devenu une réalité. Faire partie de l’histoire du club et accomplir ce que nous avons accompli a été une expérience incroyable que je n’oublierai jamais.

«Je veux aussi remercier le président Florentino Perez, José Angel Sanchez et la direction pour m’avoir donné l’opportunité de jouer pour ce club. Ensemble, nous avons créé quelques moments qui ont marqué l’histoire de ce club et du football. Ce fut un honneur. Merci. Hala Madrid. », a-t-il conclu.

S.L.

It has been an honour. Thank you! #HALAMADRID @RealMadrid pic.twitter.com/T7FL2LNRrD

— Gareth Bale (@GarethBale11) June 1, 2022