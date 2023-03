Real Madrid-FC Barcelone : où, quand et sur quelles chaînes ?

Le Real Madrid affronte le FC Barcelone ce jeudi soir en match comptant pour la demi-finale aller de la Coupe du roi. Pour cette rencontre, le Barça sera privé de son buteur Robert Lewandowski blessé aux ischio-jambiers.

Xavi, entraîneur du FC Barcelone devra également se passer d’Ousmane Dembélé et de Pedri, deux des meilleurs buteurs du club. Pour sa part, le Real Madrid sera privé des défenseurs Ferland Mendy et David Alaba. Le match qui commence à 21h heure marocaine sera diffusé sur l’Équipe TV, TVE et SSC1 HD.

Voici la liste des convoqués des deux équipes :