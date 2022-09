Real Madrid-FC Barcelone: on connaît la date du Clasico (PHOTO)

Le Real Madrid et le FC Barcelone vont s’affronter à nouveau dans un «Clásico » qui promet du lourd des deux côtés. La rencontre, 185e du genre, verra la participation des équipes dans leurs nouvelles moutures.

Karim Benzema face à Robert Lewandowski, un affrontement qui risque bien de ravir les fans du ballon rond espagnol. Le match se jouera le 16 octobre prochain au stade Santiago-Bernabéu, fief des Los Blancos.

Le Real Madrid avait été terrassé 0-4 par le FC Barcelone en mars dernier, lors du 184e derby entre les deux clubs.

A.O.

✅🚨| Official: The El Clasico between Barcelona and Real Madrid will be on 16/10 at 16:15 at the Santiago Bernabeu. #fcblive pic.twitter.com/nVVH9OtVCj

— BarçaTimes (@BarcaTimes) September 26, 2022