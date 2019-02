Ce soir, la terre s’arrête de tourner pour laisser place au Clasico Real-Barça tant attendu. Après le nul de l’aller (1-1), cette demi-finale retour de la Coupe du Roi s’annonce acharnée entre les deux géants du football espagnol.

Le coach du Real Madrid ne devra pas faire beaucoup de changements dans son onze de départ actuel, à l’exception de Keylor Navas qui est titulaire. Gareth Bale devrait commencer la rencontre sur le banc, alors que Lucas Vasquez pourrait être aligné en attaque aux côtés de Benzema et Vinicius.

Du côté du FC Barcelone, Cillessen, Arthur et Umtiti sont de retour de blessure et seront avec le groupe. Valverde peut, toutefois, ne pas avoir à sortir ce dernier du banc si Lenglet contrôle la situation. Comme à l’accoutumée, Messi, Suarez et Dembélé occuperont leurs places en attaque aux côtés de Vidal, Rakitic et Busquets.

Voici ce que devraient nous réserver Santiago Solari et Ernesto Valverde. Rappelons que le match aller à Barcelone s’était soldé par un nul (1-1).

FC Barcelone : Ter Stegen, Jordi Alba, Lenglet, Piqué, Semedo, Rakitic, Busquets, Vidal, Dembélé, Suarez et Messi.

Real Madrid : Keylor Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Kroos, Casemiro, Modric, Lucas Vázquez, Vinicius et Benzema.

K.B.