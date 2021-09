Real Madrid: des jours difficiles attendent Camavinga

L’ancien joueur du Stade Rennais, Eduardo Camavinga, a officiellement rejoint le Real Madrid, qui l’a présenté dimanche dernier en conférence de presse. Le joueur a déclaré avoir réalisé un rêve d’enfant, mais selon des médias espagnols, ce rêve pourrait tourner en désillusion, et le milieu de terrain pourrait avoir des difficultés à s’imposer.

Le quotidien espagnol Sport rapporte que le club n’a toujours pas déterminé le rôle et la position du Français de 18 ans au sein du club. Le Real Madrid possède actuellement 8 milieux de terrains : Kroos, Casemiro, Modric, Vasquez, Valverde, Isco, Sibayos en plus de Camavinga. Malgré le retour d’Ancelotti, l’équipe gardera son classique 4-3-3, il n’y aura donc que trois places disponibles en milieu de terrain, et le nouveau venu aura du mal à s’imposer face aux vétérans. D’autant plus que la position est tenue par le trio irremplaçable de Casemiro-Kroos-Modric.

Un sondage effectué par le site web de Marca montre indique que 58% des votants pensent que le joueur ne sera pas titulaire. Seulement 22% pensent qu’il a les moyens pour l’être et 20% qu’il n’a que 18 ans et n’est qu’un simple joueur.

Notons que le Français a signé avec le Real Madrid un contrat de 6 ans, le prix du transfert a été estimé à 40 millions d’euros bonus inclus.

M.F.