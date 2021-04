Real Madrid-Chelsea : à quelle heure et sur quelles chaînes ? (Ligue des Champions)

Le Real Madrid accueille, ce mardi au stade Alfredo Di Stefano, l’équipe de Chelsea pour le compte de la demi-finale aller de la Ligue des Champions.

Les deux équipes tenteront de s’imposer afin de mettre un pied en finale, et se rapprocher donc un peu plus du sacre européen. Le Real Madrid sera privé de Mendy, Valverde, Ramos et Vazquez. Les Blues, par contre, pourront compter sur tout leur effectif, y compris le Marocain Hakim Ziyech.

Compos probables :

Real Madrid : Courtois, Carvajal, Militão, Varane, Nacho, Modrić, Casemiro, Kroos, Asensio – Benzema, Vinícius Jr.

Chelsea : Mendy, Azpilicueta, Silva, Rüdiger, James, Kanté, Jorginho, Chilwell, Pulisic, Werner, Mount.

Le match commence ce mardi soir à 19h ( heure marocaine). Vous pouvez suivre le match sur les chaînes suivantes : Bein Sports 1HD Premium, Match Football1, TV3, RTE Two, SKY Sport 1HD, RMC Sport1.

M.F.