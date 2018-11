Real Madrid: ce que pense l’ancien président du départ de Ronaldo

Le transfert de Cristiano Ronaldo à la Juventus continue de faire des remous. Aux dernières nouvelles, l’ancien président du Real Madrid Ramón Calderón, qui avait recruté CR7, a réagi à son départ, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas encore digéré ce transfert.

Pour Calderon, l’actuel président des Merengues Florentino Pérez, qui a poussé l’attaquant portugais vers la sortie en refusant de prolonger son contrat et d’étudier ses exigences financières, a commis «une erreur historique» en laissant Ronaldo filer.

«C’est une erreur historique. Ronaldo est un joueur impossible à remplacer, et qui rendra la Juve encore plus grande: il a encore plusieurs années devant lui au plus haut niveau», a déclaré celui qui était aux commandes du Real entre 2006 et 2009 à la Gazzetta dello Sport. Il a également estimé que la Juve est le meilleur candidat pour la Ligue des Champions «car la faim de Ronaldo est inépuisable et contagieuse».

«En ce début de saison, Madrid n’a pas marqué pendant 9 heures. Il est clair que cela a un rapport avec le départ de Cristiano Ronaldo. Encore une fois, il est irremplaçable. Je suis heureux qu’il se débrouille bien avec la Juventus, ça me rend fier. » a ajouté Ramón Calderón.

N.M.