Real Madrid: ce qu’a dit Zidane après la qualification en demi-finale de la LdC

Le Real Madrid a effectué un pas de plus vers son 14e sacre européen en se qualifiant en demi-finale de la Champions League, aux dépens de Liverpool. Les Merengue se sont imposés en match aller (3-1), et se sont contenté d’un nul en retour mercredi.

Les Madrilènes affronteront ainsi Chelsea en demi-finale, un match qui ne sera pas facile, d’autant plus qu’un grand nombre de joueurs sont à l’infirmerie, et que beaucoup de matchs les attendent entre temps. Au micro de RMC, Zidane est revenu sur cette qualification, le fruit d’énormes efforts selon lui. « C’est vrai qu’on s’est bien défendus. On a souffert, on s’attendait à un match difficile. Je pense qu’on a bien contrôlé leurs phases offensives et leurs moments forts. Ils auraient pu marquer, mais nous aussi. Sur l’ensemble des deux matches, c’est une qualification méritée », a-t-il déclaré.

Le Français ajoute que la priorité désormais, c’est la gestion des prochains matchs, et pouvoir se reposer assez pour la demi-finale. « Oui, mais il y a des matches avant. Nous allons savourer et nous reposer. Il y a 3 matches de championnat avant. Pour l’instant, nous sommes contents de cette qualification », a-t-il confié. Et d’ajouter : « C’est vrai que ça fait beaucoup d’efforts. C’est ça, il y a tout à jouer, avec des gros matchs. Nous savons bien que les efforts sont énormes. Mais on tient bon. On a gagné 2 matches sur les 3 (Liverpool et le FC Barcelone). Nous allons bien nous reposer ».

M.F.