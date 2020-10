Real Madrid: Benzema au cœur d’une polémique (VIDEO)

La Star du Real Madrid, Karim Benzema, a suscité une controverse dans les réseaux sociaux, suite à la diffusion d’une vidéo que les fans du Real ont qualifié de « scandaleuse ».

Il s’agit d’une séquence filmée à la mi-temps du match qui a opposé le Real Madrid, mardi, au club allemand Mönchengladbach, pour le compte de la deuxième journée de la phase des groupes de la champions League. On y voit Benzema, à la sortie des vestiaires, en compagnie de son compatriote Ferland Mendy, du portier belge Thibaud Courtois et du Brésilien Vinícius Júnior. Benzema s’adresse en français à son compatriote, lui conseillant de ne pas passer le ballon au Brésilien.

« Il fait n’importe quoi! Frère, joue pas avec. La vie de ma mère il joue contre nous », lance Benzema à Mendy, devant le Brésilien qui ne comprend pas le français et Courtois qui garde le silence. La vidéo est vite devenue virale en Espagne et a été diffusée et commentée par plusieurs médias, dont la célèbre émission El Chiringuito.

A noter que Benzema a marqué le premier but du Real, lors du mach qui s’est terminé sur un match nul (2-2).

M.F.