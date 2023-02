Real Madrid-Al Ahly : El Shennawy espére un soutien du public marocain 

Présent lors de la conférence de presse d’avant match Real Madrid- Al Ahly, Mohamed El-Shennawy, gardien de but du club égyptien, a remercié les Marocains de l’accueil exceptionnel et du soutien apportés à Al Ahly lors de cette compétition. Vainqueur d’Auckland City (3-0) et de Seattle Sounders (1-0), Al Ahly a reçu un grand soutien de la part du public marocain.

« Les conditions sont magnifiques au Maroc que ce soit sur le plan de l’organisation où du soutien ». El Shennawy a demandé à ce que les encouragements se poursuivent ce mercredi soir lors de la rencontre qui opposera Al Ahly face au Real Madrid.

L’autre demi-finale de cette compétition opposera ce mardi soir les Saoudiens d’Al Hilal aux Brésiliens de Flamengo. Coup d’envoi de la rencontre à 20 heures au grand stade de Tanger.