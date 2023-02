Real Madrid-Al Ahly: ce qu’il faut savoir avant le match

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Real Madrid entame sa participation en Coupe du monde des clubs, organisée du 1 er au 11 février à Rabat et Tanger, en demi-finale avec l’ambition de décrocher un 5è sacre, alors que son adversaire, Al Ahly du Caire reste aux aguets pour rafler le trophée pour la 1 ère fois de son histoire.

Le Real Madrid, conforté par son record de titres dans cette compétition, avec quatre trophées, débute mercredi au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, sa quête pour tenter de remporter une cinquième couronne face à Al Ahly.

L’équipe espagnole a soulevé son quatrième trophée de la compétition et le troisième consécutif en 2018.

Les hommes de Carlo Ancelotti, favoris sur le papier, auront fort à faire pour accéder à la finale de cette édition de la Coupe du monde des clubs face à des Egyptiens téméraires qui se montreront certainement coriaces pour tenter de décrocher un premier sacre mondial.

Le club égyptien d’Al Ahly a en effet démarré la compétition sur les chapeaux de roue en enchaînant deux victoires. La première contre la formation néo-zélandaise d’Auckland City par le score sans appel de 3 buts à 0 et la seconde face à l’équipe américaine des Seattle Sounders (1-0).

Gonflés à bloc par cette prestation, les Egyptiens veulent faire bonne figure et confirmer leur statut de club arabe et africain le plus titré.

Al Ahly prend part au tournoi en sa qualité de finaliste de la ligue des Champions africaine, tandis que le Real Madrid s’est offert le droit de participer au Mondial des clubs en décrochant la Ligue des Champions d’Europe face à Liverpool.

L’autre demi-finale mettra aux prises Al-Hilal d’Arabie saoudite, tombeur du Wydad de Casablanca (1-1, 5-3 t.a.b), aux Brésiliens de CR Flamengo, mardi au Grand stade de Tanger.

La Coupe du monde des clubs est organisée pour la troisième fois au Maroc après les éditions 2013 et 2014.

S.L.