Real-Liverpool: tout ce qu’il faut savoir avant la finale de la Champions League

Après un parcours miraculeux, le Real Madrid revient de loin pour disputer, samedi à Paris, une nouvelle finale de la Ligue des champions contre Liverpool, la 17ème de son histoire.

« Le roi de la compétition », avec 13 titres, s’est qualifié à la grande finale contre tout pronostic en battant des équipes favorites comme Chelsea, champion en titre, le PSG armé du « trio fantastique », Mbappé, Messi et Neymar, ou Manchester City, qui a investi plus d’un milliard d’euros ces dernières années pour remporter l’ancienne Coupe d’Europe des clubs champions, en vain.

Couronnés haut la main champions de LaLiga, les Madrilènes, qui atteignent la finale de la Ligue des champions pour la première fois depuis la saison 2017-2018, sont à la recherche de leur deuxième titre majeur. Le dernier sacre des Blancs était précisément contre Liverpool 3-1 avec des buts de Karim Benzema et deux de Gareth Bale.

Pour l’occasion, l’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, deviendra le premier coach à disputer une cinquième finale de C1, juste devant Jürgen Klopp (4), qu’il affrontera avec Liverpool, Miguel Munoz, Marcelo Lippi et Sir Alex Ferguson.

S’il remporte cette édition, Ancelotti deviendra également, avec quatre titres, l’entraîneur le plus titré de l’histoire de la compétition. Pour réaliser cet objectif, le technicien italien jouera toutes ses cartes en alignant son équipe-type contre les Reds donnant rentrée à l’Uruguayen Federico Valverde, et laissant le « joker » Rodrygo Goes pour faire la différence lors des dernières minutes de la rencontre.

Pur récupérer leur couronne, les Blancs comptent sur l’état de forme de leurs attaquants vedettes, Karim Benzema, meilleur buteur de la compétition avec 15 réalisations, Vinicius Junior et la solidité de leur défense après le retour d’Alaba, absents depuis un mois pour blessure.

Real Madrid, le chemin des impossibles vers Paris….

Il n’est jamais facile d’atteindre une finale de la Ligue des champions. Mais cette année, le mérite du Real Madrid est encore plus grand en raison des adversaires qu’il a éliminés. Les coéquipiers de Courtois sont à la recherche de leur quatorzième Coupe d’Europe après un brillant parcours dans cette édition. Tout d’abord, ils ont terminé la phase de groupe en tant que têtes de série et ont ensuite battu le PSG, Chelsea et Manchester City.

L’Inter, le Sheriff et le Shakhtar Donetsk étaient les adversaires de la phase de groupe, au cours de laquelle l’équipe d’Ancelotti a remporté cinq victoires et concédé une défaite pour terminer en tête avec 15 points, soit cinq de plus que l’Inter.

La légende du Real Madrid et du Bernabéu en Europe est apparue en huitième de finale contre le PSG. Après avoir été mené 1-0 à Paris et avoir atteint la 60e minute de la rencontre retour avec un score de 0-1, le Real Madrid a réalisé un retour historique. Benzema a inscrit un triplé pour faire basculer le match et sceller une qualification incroyable.

En quart de finale, Madrid a réalisé un match-aller brillant à Stamford Bridge. Benzema, avec un nouveau triplé, a donné l’avantage à l’équipe d’Ancelotti (1-3). Cependant, les Blues ont renversé la situation au Bernabeu, prenant une avance de 3-0 à la 75ème minute. Contre le cours du jeu, Rodrygo a marqué le but qui a emmené le match en prolongations, et là, Benzema a une nouvelle fois tranché en faveur des locaux (2-3).

Alors que l’on pensait que Madrid avait déjà fait l’impossible dans cette Ligue des champions, voilà qu’arrive le choc contre Manchester City. Le match aller, à l’extérieur, s’est soldé par une victoire étriquée 4-3 pour les Anglais. Au Bernabéu, le match retour a atteint la 89′ sur le score de 0-1 en faveur des Hommes de Guardiola. Puis, un doublé de Rodrygo en deux minutes a forcé la prolongation permettant à Benzema, depuis le point de penalty, de valider le billet du Real Madrid pour Paris.

S.L. (avec MAP)