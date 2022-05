Real-Liverpool: heure, chaînes… Tout ce qu’il faut savoir sur la finale (Ligue des champions)

La finale de la ligue des champions offre cette année une affiche des plus alléchantes, puisque c’est deux mastodontes européens, parmi les plus titrés de l’histoire, qui vont croiser le fer à Saint Denis au Stade de France.

Samedi, Liverpool tentera de décrocher son septième sacre européen face au Real Madrid, détenteur du record absolu de 13 titres. Un match au sommet avec des airs de déjà vu, les deux clubs s’étant déjà affrontés en finale à deux reprises, dont une à Paris. Mais la dernière confrontation en finale entre les deux clubs est récente et a laissé un souvenir amère et des envies de revanche sur les rives du Merseyside.

En 2018, les deux équipes se sont affrontées en finale à Kiev, donnant l’occasion aux Madrilènes de s’imposer par 3 buts à 1, remportant ainsi leur dernière coupe aux grandes oreilles. Une défaite qui reste encore au travers de la gorge de Liverpool de l’aveu même de sa superstar, Mohamed Salah, qui directement après sa qualification en finale et avant de connaitre l’identité de son adversaire, a déclaré sur BT sport qu’il préfèrerait affronter le Real Madrid.

« Si vous me demandez personnellement, je préférerais Madrid. Nous avons déjà perdu en finale contre eux, je veux les affronter et j’espère que nous allons gagner », avait indiqué l’Égyptien revanchard, qui s’est empressé de tweeter « nous avons un compte à régler », aussitôt la qualification des Merengues scellée le lendemain.

Mo Salah garde un souvenir douloureux de Kiev, car au delà de la défaite de son équipe, il a été contraint de quitter la pelouse 30 minutes seulement après le début du match, suite à un accrochage avec Sergio Ramos. Les Reds auront donc à cœur de faire oublier cette page lugubre de leur glorieuse histoire, mais aussi de se consoler après leur dernier échec domestique. Dimanche, ils ont dû dire adieu à leur rêve de quadruplé historique, une prouesse encore jamais réalisée dans le football anglais. Après leurs victoires en Coupes d’Angleterre et en coupe de la Ligue, les hommes de Jurgen Klopp ont échoué à seulement un point des Manchester City, qui se sont érigés ces dernières années en ogre national, remportant 4 des cinq derniers championnats anglais.

Une donne qui devrait pousser Liverpool à davantage de précautions, puisque c’est le Real Madrid qui a eu raison des Citizens en ligue des champions à la faveur d’une énième remontada aussi improbable qu’impressionnante.

Mais le club d’Anfield peut compter sur des arguments de poids à commencer par l’axe de sa défense, la plus solide de Premier League avec seulement 26 buts encaissés en 38 matchs. À droite, Alexander Arnold se présente comme l’un des joueurs les plus complets du monde à son poste, pouvant à la fois appuyer les prouesses défensives de son équipe et délivrer des caviars à ses coéquipiers en attaque. L’international anglais a réussi pas moins de 12 passes décisives en Premier League cette saison.

Avec le Pharaon Salah, vainqueur du soulier d’or et auteur d’une saison statistiquement brillante avec 31 buts et 16 assists toutes compétitions confondues, l’aile droite de Liverpool est presque assurée de faire mouche.

De l’autre côté, le champion d’Afrique virevoltant, Sadio Mané, a bien l’intention de faire souffrir la défense adverse. Un cocktail explosive qui devrait être façonné par le génie du manager allemand, Jurgen Klopp, qui a été désigné mardi par ses pairs « manager de l’année » en Premier League.

Depuis l’arrivée de Klopp en 2015 en provenant du Borussia Dortmund, les Reds ont retrouvé le chemin des podiums, en remportant en 2020 un championnat national qui leur échappait depuis 30 ans, en plus d’un retour au devant de la scène européenne, avec trois finale de C1 et un sacre en 2019 contre les Londoniens de Tottenham.

Une équipe de choc qui a fait ses preuves jusque-là en survolant le groupe B en début de compétition réussissant six victoires en six matches contre des calibres comme l’Atletico de Madrid, l’AC Milan et le FC Porto. En phase à élimination directe, le tirage a mis les Anglais aux prises avec l’Inter Milan dont ils ont disposé 2-1 sur l’ensemble des deux matchs, avant d’éliminer le Benefica (6-4) en quart et Villareal en demi (5-2).

Un parcours quasi-parfait, une équipe parfaitement rodée et des individualités capables de changer le cours d’une rencontre à tout moment, ce sont là les atouts de Liverpool. Mais face à un adversaire aussi redoutable que le Real Madrid, il ne fait pas de doute que l’issue du match échappe aux pronostiques. Une chose reste toutefois certaine, les Reds feront tout pour échapper à un autre supplice tantale face à la Maison Blanche.

