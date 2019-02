Real: Gareth Bale risque une lourde sanction après son geste

Auteur d’un but décisif lors du derby contre l’Atlético de Madrid (1-3), Gareth Bale avait célébré sa réalisation par un geste inhabituel qui ressemble à un bras d’honneur. La célébration du joueur est passée inaperçue lors du match, mais la Liga vient de publier un communiqué dans lequel elle suggère à la commission de discipline de sanctionner l’international gallois.

“Après avoir inscrit le 3e but pour son club à la 73e minute, Gareth Bale a fait un bras d’honneur en guise de célébration, sous les sifflets des supporters adverses. Cela a été perçu comme un signe de provocation envers le public de l’Atlético”, indique la Liga. Et d’ajouter que “Bale pourrait être suspendu pour 12 matches si les faits sont avérés”.

L’attaquant des Merengue risque donc gros. Il ne reste plus que 15 matchs en championnat et une demi-finale retour de la Copa del Rey contre le FC Barcelone. Un coup dur pour le Real qui compte sur sa star pour aller en finale et rattraper le club catalan en tête du classement de la Liga.

Rappelons que Gareth Bale compte à son actif 12 buts et 5 passes décisives en 29 matchs (toutes compétitions confondues).

K. Bhyer