Real: ce que risque Sergio Ramos après ses propos polémiques

Le capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos, fera l’objet d’une enquête disciplinaire de l’UEFA pour ses propos avoir écopé d’un carton jaune lors du match opposant les siens face à l’Ajax en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

S’exprimant à l’issue de la rencontre, le défenseur a laissé entendre qu’il a délibérément reçu l’avertissement pour se “débarrasser des cartons” et annuler la possibilité d’une suspension en quarts de finale en cas de qualification. “La vérité, vu le résultat, c’est quelque chose que j’avais en tête. Il ne s’agit pas de sous-estimer l’adversaire, mais il y a des décisions à prendre. Ce serait un mensonge si je disais que je n’y ai pas pensé”, a-t-il confié.

Après avoir pris conscience de la gravité de ces déclarations, Ramos est ensuite revenu sur ses propos à travers un message sur twitter. “Ne pas être présent au match retour me blesse plus que quiconque, je n’ai pas forcé le carton jaune face à l’Ajax, comme je ne l’avais pas fait contre l’AS Rome en phase de poules de la LDC”, a écrit le défenseur de 32 ans sur Twitter. Et d’ajouter: “Je vais soutenir mon club depuis les tribunes comme tous les autres fans”.

“Une enquête disciplinaire a été ouverte sur la base des déclarations de Sergio Ramos sur la base de l’article 31 (3) du Règlement disciplinaire de l’UEFA. Les informations relatives à cette enquête seront communiquées ultérieurement”, a déclaré l’instance dirigeante du football européen.

Sergio Ramos risque donc très gros. Il pourrait écoper de deux matchs de suspension. En décembre 2017, son coéquipier Dani Carvajal avait été suspendu pour deux matches par l’UEFA après avoir écopé volontairement d’un carton jaune.

A.K.A.